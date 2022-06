Piatto di pesce crudo e riso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto di pesce crudo e riso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUSHI

Significato/Curiosita : Piatto di pesce crudo e riso

è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso insieme ad altri ingredienti come pesce, alghe nori o uova. il ripieno è crudo o...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sushi (disambigua). il sushi ( o pronuncia giapponese [si] o [si], in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con piatto; pesce; crudo; riso; piatto a base di verdure; Quello primavera è un piatto cinese; piatto di maiale tipico di Ariccia; Il piatto nordafricano a base di semola tipico anche di Trapani; Un pesce da fritto misto; Piccolo pesce marino; Un pesce come l alalonga; Un pesce dei mari nordici; Spesso accompagna il prosciutto crudo ; Fette di carne o pesce a crudo , marinate; Pesce crudo alla giapponese; È crudo per il mister; riso lutamente; Ambrosiano... come il riso tto giallo; Che calma il dolore, ma non riso lutivo; Può essere di razza friso ne; Cerca nelle Definizioni