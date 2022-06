Un pezzo della dama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo della dama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un pezzo della dama

Vedi dama (disambigua). la dama è un gioco da tavolo tradizionale per due giocatori. la parola "dama" proviene dal latino domina ed indica il "pezzo sovrano"...

Con pedina nei giochi da tavolo si intende un componente del gioco che viene usato per rappresentare la posizione su un percorso o su una mappa o per rappresentare...