Pezzi di artiglieria a tiro curvo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzi di artiglieria a tiro curvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MORTAI

Significato/Curiosita : Pezzi di artiglieria a tiro curvo

di artiglieria a tiro curvo (l'angolazione della canna è sempre superiore ai 45°) utilizzato per il supporto di fuoco indiretto tramite il lancio di bombe...

mortaio sono di foggia diversa a seconda siano destinati a mortai a canna liscia o a mortai a canna rigata. nel caso di proiettili destinati a mortai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

