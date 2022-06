Un pesce come l alalonga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pesce come l alalonga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONNO

Significato/Curiosita : Un pesce come l alalonga

L'alalunga (thunnus alalunga), conosciuto anche come tonno bianco è un pesce osseo della famiglia scombridae, molto affine al tonno rosso, ma di grandezza...

Disambiguazione – "tonno" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tonno (disambigua). thunnus south, 1845 è un genere della famiglia scombridae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

