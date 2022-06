Permettono salvataggi d emergenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permettono salvataggi d emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERI

Significato/Curiosita : Permettono salvataggi d emergenza

Il primo soccorso è l'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici...

Registro elicotteri italiani ed altro ancora, su dgualdo.it. gli elicotteri delle forze armate italiane, su alfonsomartone.itb.it. elicottero, in treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con permettono; salvataggi; emergenza; permettono di inquadrare le fotografie; L insieme delle tecnologie che permettono le clonazioni; permettono l articolazione delle gambe; permettono ai piedi di prendere aria; Piccole imbarcazioni di salvataggi o; Permette salvataggi nei luoghi più impervi; Sigla per operazioni di salvataggi o; A bordo ce quella di salvataggi o; Rifugi di emergenza ; Soluzione d emergenza ; Un unità per situazioni d emergenza ; Quella di emergenza è riservata all ambulanza; Cerca nelle Definizioni