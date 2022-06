Paure profonde e irrazionali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paure profonde e irrazionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FOBIE

Significato/Curiosita : Paure profonde e irrazionali

Atteggiamenti irrazionali. la paura, come l'ira, può essere una risposta al dolore o alla sua percezione. se un individuo impaurito è costretto ad attaccare...

Le singole voci sono elencate nella categoria:fobie...

