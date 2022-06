Passata a nuovo stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passata a nuovo stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARITATA

Significato/Curiosita : Passata a nuovo stato

Delle azioni a ferrovie dello stato italiane s.p.a.. nel 2017 viene fondata la società mercitalia logistic subholding operativa del nuovo polo mercitalia...

Minestra maritata – piatto italiano tradizionale della campania minestra maritata – piatto italiano tradizionale del piemonte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con passata; nuovo; stato; Pianta passata alla storia per il suo veleno; Compassata , sacerdotale; Tirare su la saracinesca passata l estate; passata facendo qualcosa; È di nuovo nei prefissi; Rendere di nuovo idoneo a una professione; Azione da nuovo Mondo; Parlare di nuovo ; Lo stato con Kabul; stato europeo con il giallo nel tricolore; Uno stato mediterraneo; Il sistema politico in cui lo stato esercita anche il potere religioso; Cerca nelle Definizioni