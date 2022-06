Operaia della manifattura tabacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operaia della manifattura tabacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Operaia della manifattura tabacchi

In buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. la manifattura tabacchi di chiaravalle è ubicata in viale guglielmo marconi 154 a chiaravalle...

La sigaraia è una operaia specializzata nella fabbricazione di sigari. il lavoro della sigaraia consiste inizialmente nello scartare le foglie peggiori...