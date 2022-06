Non c è se il telefonino non prende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non c è se il telefonino non prende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAMPO

Significato/Curiosita : Non c e se il telefonino non prende

Era stato inviato da un telefonino per cercare di rubare milioni di account facebook e di dati personali, ma in quel caso il virus fu efficacemente isolato...

campo – in agricoltura, zona di terra destinata alla coltivazione o all'uso recinto per il bestiame campo – antica unità di misura agraria in uso nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con telefonino; prende; L autoscatto con il telefonino ; Si usa per ridare energia al telefonino ; Per il telefonino ci sono quelle polifoniche; Sinonimo di telefonino o smartphone; Si prende contro l emicrania; Il terrore dei cantanti è prende rla; Comprende India e Cina; Quella matematica comprende limiti e derivate; Cerca nelle Definizioni