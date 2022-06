Non lo si può fare sott acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo si può fare sott acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RESPIRARE

Significato/Curiosita : Non lo si puo fare sott acqua

Attraversare corsi d'acqua. il nuoto ha utilizzi militari che vanno oltre l'attraversamento di corsi d'acqua. un nuotatore, in acqua o sott'acqua, può essere difficile...

2016). sanremo 2012: respirare di gigi d'alessio e loredana bertè in anteprima su youtube ^ gigi d'alessio: il nuovo singolo è "respirare" in duetto con loredana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

