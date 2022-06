Non mangia cibo di origine animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mangia cibo di origine animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VEGANO

Significato/Curiosita : Non mangia cibo di origine animale

Quantità di fonti di cibo e possono vivere con poco cibo sono meno dispendiose da tenere in cattività. la maggior parte dei carnivori mangia solo carne...

Carne. il vegano pone anche attenzione nella scelta delle bevande, che spesso possono contenere derivati di origine animale. per un vegano evitare il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con mangia; cibo; origine; animale; Si mangia insieme al secondo; Si mangia no prima di mangia re; Il nome giapponese delle bacchette per mangia re; Si bevono crude e si mangia no cotte; Riempiti di cibo ; Così è detto il cibo esotico; D aria, di cibo , di fumo..; Come il cibo ... ingrassante; Pregiatissimo agrume di origine australiana; Gioco d origine francese; Tale il luogo d origine ; Festa di fine ottobre di origine celtica; animale da traino delle zone polari; animale coi fanoni; Grasso animale usato per preparazioni alimentari; A questo animale si paragona uno sguardo languido; Cerca nelle Definizioni