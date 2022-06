Nomina i cardinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nomina i cardinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAPA

Significato/Curiosita : Nomina i cardinali

Discordia, conferì l'elettorato attivo a tutti i cardinali (cardinali vescovi, cardinali presbiteri e cardinali diaconi) stabilendo per la validità dell'elezione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi papa (disambigua). il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è il vescovo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

