Nella mano c è quella della vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella mano c è quella della vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINEA

Significato/Curiosita : Nella mano c e quella della vita

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mano (disambigua). nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi linea (disambigua). si chiama generalmente linea un qualsiasi oggetto o traccia, curvo o no, congiungente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con nella; mano; quella; della; vita; Ha recitato anche nella serie tv Grey s Anatomy; nella bici unisce telaio e ruota anteriore; nella cera; nella tavola periodica ha simbolo Ag; Fanno prensile la mano ; Stanno sempre in mano ; Dispositivo elettronico che sta in una mano ; Tempio romano con la tomba di Raffaello; quella da cavallo è abbondante; In coppia si può scegliere quella dei beni; quella da biliardo è in legno; quella di una nota favola era una zucca; Il gestore della bettola; Lo sport basco della palla contro il muro; Un pezzo della dama; Operaia della manifattura tabacchi; Le comodità che rendono dolce la vita ; Un acido vita le; Film sulla vita di un personaggio famoso ing; Passano la vita in campagna; Cerca nelle Definizioni