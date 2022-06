Nell orma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell orma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RM

Significato/Curiosita : Nell orma

Lingua orma – lingua del popolo orma, varietà della lingua oromo francisco mariano de orma (1777-1841) – politico e rivoluzionario argentino adolfo orma (1863-1947)...

Della banconota. 20 rm, 1924 20 rm, 1924 50 rpf, 1938–1945 1 rm, 1938–1945 2 rm, 1938–1945 5 rm, 1938–1945 20 rm, 1938–1945 50 rm, 1938–1945 germania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con nell; orma; Abitano nell a provincia di Desulo e Fonni; C è chi nell e cose sa vedere sempre quello positivo; Il cane con tre teste guardiano dei golosi nell Inferno; Cerca il pelo nell uovo; Forma uno Stato con la Nuova Guinea; Antico vaso di forma allungata con due manici; Forma vano il corredino del neonato; _ in: l ingresso in un sistema informa tico; Cerca nelle Definizioni