Monti con un versante in Europa e uno in Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monti con un versante in Europa e uno in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : URALI

Significato/Curiosita : Monti con un versante in europa e uno in asia

Voce principale: europa. l'europa è uno dei sei continenti della terra. l'idea di "continente" europeo non è universale: alcuni testi di geografia non...

Monti urali (in russo: ´ ´, urál'skie góry, afi: ['ralskj 'gor]; o anche solo ´, urál), noti semplicemente anche come urali, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

