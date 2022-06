Un minuscolo lubrificatore dell orologiaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un minuscolo lubrificatore dell orologiaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTA OLIO

Significato/Curiosita : Un minuscolo lubrificatore dell orologiaio

La porta virtutis è un dipinto a olio su tela (159x112 cm) di federico zuccari, databile al 1585 circa (post 1581) e conservato nella galleria nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Un essere minuscolo ; Circuito elettronico minuscolo ing; Supereroe della Marvel... minuscolo ing; Il Case che distingue minuscolo e maiuscolo ing; Un minuscolo lubrificatore dell'orologiaio; Il casato dell o zar Pietro il Grande; Nella mano c è quella dell a vita; Il gestore dell a bettola; È una mèta turistica dell Indonesia; E musica per l orologiaio ; Lo usa l orologiaio per lubrificare i meccanismi; È musica per l orologiaio ; Un minuscolo lubrificatore dell'orologiaio