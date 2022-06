Minerale che si sfalda in lamine trasparenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minerale che si sfalda in lamine trasparenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MICA

Significato/Curiosita : Minerale che si sfalda in lamine trasparenti

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mica (disambigua). le miche sono un gruppo di minerali appartenente alla sottoclasse dei fillosilicati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

