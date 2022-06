Istruttore dell infanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istruttore dell infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDAGOGO

Significato/Curiosita : Istruttore dell infanzia

Contrasse una broncopolmonite che quasi lo uccise. gli anni della prima infanzia li trascorse a caraguatay, nella provincia di misiones. nel maggio 1931...

Termine pedagogo ha assunto il significato di precettore e attualmente è a volte utilizzato in termini dispregiativi o ironici. da pedagogia deriva invece...

Altre definizioni con istruttore; dell; infanzia; Barbaro distruttore ; istruttore in palestra: personal __ ing; Distruttore di immagini sacre; Giudice istruttore ; San Pier: fu riformatore e moralizzatore dell a Chiesa cattolica 1007-1072; Una pappardell a figurata; Il nome dell a Massari; Un ingrediente dell a pizza; È tenera nell infanzia ; La casa della prima infanzia ; Fondo per l infanzia delle Nazioni Unite; Il Gianni scrittore per l infanzia ; Cerca nelle Definizioni