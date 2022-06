L indimenticabile Carrà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indimenticabile Carrà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAFFAELLA

Significato/Curiosita : L indimenticabile carra

Raffaella carrà secondo album della cantante italiana raffaella carrà, pubblicato e distribuito nel 1971 dall'etichetta discografica rca. il disco, che...

raffaella carrà, pseudonimo di raffaella maria roberta pelloni (bologna, 18 giugno 1943 – roma, 5 luglio 2021), è stata una soubrette, cantante, ballerina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con indimenticabile; carrà; La Wertmuller indimenticabile regista; L indimenticabile Connery di tanti bei film; Luciano __, indimenticabile tenore; L indimenticabile Raffaella; Ballo lanciato da Raffaella carrà nel 1971; Da qui partiva l amore della carrà ; Cantato e ballato dalla carrà ; Com è bello far l amore da __ in giù, per la carrà ; Cerca nelle Definizioni