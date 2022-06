Incerto sulle gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incerto sulle gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRABALLANTE

Significato/Curiosita : Incerto sulle gambe

E ancora alla fine del quinto round subì una scarica che lo rese incerto sulle gambe nonostante sembrasse che si fosse ripreso in quel round. al sesto...

Musical degli ultimi anni, girato interamente con la camera a mano, traballante e a volte quasi "ubriaca". solamente quando la protagonista selma (björk)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con incerto; sulle; gambe; Non ben definito, incerto ; L incerto dell impresa; Indeciso, incerto , esitante; Lo è un impresa d incerto risultato; La tavola per scivolare sulle onde; Si abbatte sulle coste dell Asia; Ceste portate sulle spalle; Hanno i ponti sulle coperte; Varietà di gambe ri di fiume; Uno sport per buone gambe ; Allungano le gambe dei pagliacci; Sporge nelle gambe ; Cerca nelle Definizioni