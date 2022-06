L immobilità di certi malati mentali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L immobilità di certi malati mentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATATONIA

Significato/Curiosita : L immobilita di certi malati mentali

Motorie incontrollate. nel primo caso si instaura un quadro di inibizione con immobilità, stupore, mutismo, rigidità muscolare e tremori. nel secondo...

Disambiguazione – se stai cercando la band gallese, vedi catatonia (gruppo musicale). la catatonia è una sindrome di tipo psichiatrico caratterizzata da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con immobilità; certi; malati; mentali; Condannato all immobilità ; Situazione di fermezza e immobilità ; Costringe all'immobilità ; L'immobilità del pistard; Lì ci si salva in certi giochi infantili; certi atleti lo saltano; Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali; Accomuna certi romanzi ai canarini; Sono malati di mente; Ammalati ... ingialliti; Seriamente ammalati ; A certi ammalati è consigliato... assoluto; Fregi ornamentali per pareti e soffitti; Sono fondamentali per mettere in collegamento località; Così sono detti gli eroi risorgimentali ; C è chi perde quello delle facoltà mentali ; Cerca nelle Definizioni