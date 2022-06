Hanno autorità in azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno autorità in azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIRETTORI

Significato/Curiosita : Hanno autorita in azienda

Sanitätsbetrieb (sabes) (in tedesco) basilicata: azienda sanitaria locale di matera (asm) e azienda sanitaria locale di potenza (asp) calabria: azienda sanitaria provinciale...

Genere scandito dal direttore impugnando una bacchetta. per alcuni direttori la bacchetta non è necessaria: fra i numerosi direttori che ne evitavano l'uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con hanno; autorità; azienda; Le hanno rondini e merli; Li hanno gli eroi dei fumetti; Le hanno cani e nandù; Le golette ne hanno due; Richiesta corale inoltrata ad autorità o enti; Imposizione dispotica della propria autorità ; Un autorità religiosa; autorità araba; Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda ; Punto di pareggio in economia azienda le ing; Esperienza formativa in azienda ; In azienda , segue la clientela; Cerca nelle Definizioni