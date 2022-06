Un gruppo di isole che fa parte delle Seicelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di isole che fa parte delle Seicelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un gruppo di isole che fa parte delle seicelle

/se'lz/, in francese /sl/), in italiano anche seicelle, ufficialmente la repubblica delle seychelles (in francese république des seychelles; in...

Isole amirantes (les amirantes), sono un gruppo di isole e atolli corallini che appartengono alle isole seychelles esterne. esse poggiano sull'amirantes plateau...