Grosse forbici per potare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosse forbici per potare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CESOIE

Significato/Curiosita : Grosse forbici per potare

Super super fico solo una grossa forbice per potare. mentre courtney va per prima, gwen propone ad heather di allearsi per eliminare la rivale ed heather...

Macchine industriali, dette sia "cesoie" che "cesoiatrici" che "trance", che sono mosse meccanicamente o idraulicamente. le cesoie "a ghigliottina" si basano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con grosse; forbici; potare; grosse unghie nelle zampe dei cavalli e dei bovini; Sono più grosse delle anatre; La sigla di grosse to; Versare grosse quantità di denaro; Si fanno sforbici ando; Rimossi con le forbici ; Si dice delle forbici pur se è una; Sagomare con le forbici ; Conosce l arte di potare ; Strumento per potare ; Un falcetto per potare ; L arte dei giardinieri di potare in forme geometriche;