Gocce per gli occhi - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : COLLIRIO

Significato/Curiosita : Gocce per gli occhi

Corticosteroidi come spray anti-allergici (nasonex, flonase), creme per la pelle, gocce per gli occhi. clobetasolo propionato loteprednolo desossimetasone isoflupredone...

Il collirio (dal greco , collrion «unguento, collirio») è un liquido contenente varie sostanze medicamentose che si applica a gocce in sede oculare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

