Un giocatore di rugby - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : TALLONATORE

Significato/Curiosita : Un giocatore di rugby

Sport di squadra che costituisce, insieme al rugby a 13 (ingl. rugby league), uno dei due grandi codici regolamentari in cui è diviso il gioco del rugby. i...

Il tallonatore (ing. hooker) è un ruolo del rugby. insieme ai due piloni forma la prima linea del pacchetto di mischia. indossa la maglia numero 2. nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

