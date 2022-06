Gin and tonic = __ drink - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gin and tonic = __ drink. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LONG

Significato/Curiosita : Gin and tonic = __ drink

Dell'esercito britannico di stanza in india. il gin tonic ha avuto una consacrazione nel mondo dei long drink tra gli anni ottanta e novanta del xix secolo...

long – ghiacciaio sull'isola thurston francia long – comune francese laos long – comune laotiano, capoluogo del distretto omonimo distretto di long –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con tonic; drink; Uno stile architettonic o medievale molto decorato; Elementi architettonic i gotici; L artefice... platonic o; Poco... tonic o; __ fizz, fra i long drink ; Acqua gassata per long drink ; Soft drink di colore dorato a base di zenzero; __ ale: è un sofi drink allo zenzero; Cerca nelle Definizioni