Le gemelle dell anno - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : NN

Significato/Curiosita : Le gemelle dell anno

Alice ed ellen kessler, note anche come le gemelle kessler (in tedesco: die kessler-zwillinge; nerchau, 20 agosto 1936), sono un duo artistico tedesco...

nn – codice vettore iata di vim airlines nn – codice iso 639-2 alpha-2 del norvegese nynorsk n.n. – dramma di leopoldo trieste, andato in scena al teatro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

