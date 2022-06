Foca a rischio di estinzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foca a rischio di estinzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONACA

Significato/Curiosita : Foca a rischio di estinzione

foca monaca mediterranea (monachus monachus hermann, 1779) è un mammifero pinnipede della famiglia delle foche. è una specie minacciata di estinzione...

Di o su monaca wikizionario contiene il lemma di dizionario «monaca» wikimedia commons contiene immagini o altri file su monaca (en) monaca, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

