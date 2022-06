La firma Il sottoscritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La firma Il sottoscritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DOMANDA

Significato/Curiosita : La firma il sottoscritto

Qualificata, sono attribuite anche alla firma elettronica avanzata: "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale...

domanda (o interrogazione) – espressione linguistica di una richiesta di informazioni, contrapposta all'asserzione e all'esortazione domanda – azione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con firma; sottoscritto; firma con nomi di noti artisti i quadri da lui realizzati; Vuol mantenerlo chi non si firma ; Alessandro che ha firma to Il Cinque Maggio; Così è il modulo che si rende firma to; Fatto per il sottoscritto ; Dovuta al sottoscritto ; Un ignoto sottoscritto re; Appartenenti al sottoscritto | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni