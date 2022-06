Li favorisce il mediatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li favorisce il mediatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Li favorisce il mediatore

il procacciatore d'affari in italia è una figura atipica, non disciplinata da specifiche norme di legge; il procacciatore segnala clienti o favorisce...

affari tuoi è un game show italiano, andato in onda su rai 1 dal 13 ottobre 2003 al 17 marzo 2017 nella fascia dell'access prime time. dal 26 dicembre...