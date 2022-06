Se ne fanno vasi e stoviglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne fanno vasi e stoviglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PORCELLANA

Significato/Curiosita : Se ne fanno vasi e stoviglie

Lavorano argille per la fabbricazione di vasi e stoviglie in terra cotta secondo un'arte della ceramica prima etrusca e poi romana. negli ultimi secoli sono...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi porcellana (disambigua). la porcellana è un particolare tipo di ceramica, che si ottiene a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

