Fanno prensile la mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno prensile la mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DITA

Significato/Curiosita : Fanno prensile la mano

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mano (disambigua). nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto superiore...

Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. la presenza delle dita caratterizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

