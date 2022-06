Eseguire la battuta a tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguire la battuta a tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SERVIRE

Significato/Curiosita : Eseguire la battuta a tennis

Centrale dopo la battuta, seguita da cambio palla, per poi rientrare in panchina non appena il compagno deve andare in posto quattro (battuta a proprio favore)...

Dissolto nel 1978, vedi partito comunista (marxista-leninista) italiano. servire il popolo o servendo il popolo (s, wèi rénmín fúwùp) è un celebre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con eseguire; battuta; tennis; Si può eseguire anche con l asta; Pay __, per eseguire pagamenti Online; Si possono eseguire a matita o a carboncino; eseguire brani musicali; È battuta dagli scansafatiche; Uno che ha sempre la battuta pronta; Cala all ultima battuta ; Lo fu la Grande Guerra combattuta dal 1914 al 1918; Sono pochi i tennis ti che hanno vinto il Grande; Il Gerulaitis del tennis ; La rete nel tennis e nel ping pong; Lo disputa il tennis ta; Cerca nelle Definizioni