Esame che valuta il tempo di coagulazione del sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esame che valuta il tempo di coagulazione del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PTT

Significato/Curiosita : Esame che valuta il tempo di coagulazione del sangue

Donazione del sangue è l'azione di un singolo individuo, che agisce volontariamente e spontaneamente, senza obbligo. la donazione consiste nel privarsi di una...

Operativa di impiego di apparati di comunicazione ptt – un'azienda petrolifera e gas di stato tailandese ptt – codice iso 639-3 della lingua enrekang... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con esame; valuta; tempo; coagulazione; sangue; esame effettuato in laboratorio; Prova d esame ; esame a voce; esame che verifica il tasso di alcol nel corpo; valuta no i danni per le assicurazioni; valuta re; valuta dello Stato pontificio coniata nel XV secolo; Sa valuta rli l ebanista; Si fa, tempo permettendo; tempo della sinfonia che può essere sostenuto; Trascorsa da tempo ; A tempo indeterminato... in latino; Corpuscoli essenziali per la coagulazione ; Causano la coagulazione del sangue; I corpuscoli del sangue che ne determinano la coagulazione ; La parte di un liquido organico che rimane fluida dopo la coagulazione ; Lo stalliere addetto ai purosangue ; Comprendono le analisi del sangue e la MOC; Un processo di depurazione del sangue ; Vasi che portano il sangue dall aorta al miocardio; Cerca nelle Definizioni