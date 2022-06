Lo erano le signorine buonasera di una volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano le signorine buonasera di una volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ANNUNCIATRICI

Significato/Curiosita : Lo erano le signorine buonasera di una volta

signorine buonasera è un'espressione utilizzata in italia per indicare le annunciatrici televisive, figure presenti nella televisione italiana dall'inizio...

Riferita solo alle annunciatrici della rai, l'espressione, in seguito, per estensione, è passata ad indicare tutte le annunciatrici, anche quelle delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

