Erano 12 quelle d Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano 12 quelle d Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRIBÙ

Significato/Curiosita : Erano 12 quelle d israele

Le dodici tribù di israele (anche dette figli di israele, popolo di israele e israeliti) sono i dodici gruppi, legati da vincoli di parentela nei quali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tribù (disambigua). una tribù, nel campo della antropologia, è una società umana, cioè una...

