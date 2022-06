L ente che vigila sulle procedure di Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ente che vigila sulle procedure di Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONSOB

Significato/Curiosita : L ente che vigila sulle procedure di borsa

E di intesa sanpaolo con l'1,3%. borsa italiana s.p.a. vigila sul corretto svolgimento delle negoziazioni, definisce i requisiti e le procedure di ammissione...

Commissione nazionale per le società e la borsa (meglio nota con l'acronimo consob) è l'ente rivolto alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

