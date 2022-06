La dimostra chi ha cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dimostra chi ha cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Individuo che si dimostri puro di cuore al punto da non essere interessato a sfruttarne gli immensi poteri. secondo la profezia infatti, chi leggerà per intero...

bontà loro è stato il primo talk show della televisione italiana, nato da un'idea di angelo guglielmi e condotto da maurizio costanzo, in onda su rai...