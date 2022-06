Così è il tipo duro e deciso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il tipo duro e deciso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TOSTO

Significato/Curiosita : Cosi e il tipo duro e deciso

A qualsiasi accordo di pace. si sviluppò così uno stallo di tipo politico tra i capi giapponesi militari e quelli civili, che vedeva i militari sempre...

Vittorio tosto (cariati, 14 giugno 1974) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. cresciuto nella cariatese, squadra del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con così; tipo; duro; deciso; così è detto il cibo esotico; così era l arca dei predatori di Spielberg; così traduciamo avec; così è l oggetto ricercato dai collezionisti; Un tipo di jazz; Insieme dei petali di un fiore tipo di gonna; Un tipo di scrittura arrotondata; Stellette tipo grafiche; Tener duro , non mollare; È duro per i prigionieri; Austero e duro l imperatore Settimio; duro e inamovibile... come un minerale da banconi; deciso , irremovibile; Indeciso , incerto, esitante; La cantante de La vita che ho deciso ; deciso , fissato; Cerca nelle Definizioni