La coppia a tombola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppia a tombola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : La coppia a tombola

Il merletto a tombolo è un pizzo fatto a mano che viene realizzato in tutte le parti d'italia. con il termine tombolo si indicano sia il merletto in sé...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

