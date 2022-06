Consente pesanti trasporti su strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente pesanti trasporti su strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOTRENO

Significato/Curiosita : Consente pesanti trasporti su strada

Autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al trasporto su strada, come i rimorchi o i semirimorchi...

Disambiguazione – se stai cercando il veicolo ferroviario, vedi autotreno (ferrovia). autotreno (talvolta erroneamente chiamato tir) indica un convoglio costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

