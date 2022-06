Le conifere che perdono le foglie ogni anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le conifere che perdono le foglie ogni anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LARICI

Significato/Curiosita : Le conifere che perdono le foglie ogni anno

Paese. le foreste temperate hanno quasi sempre una specie dominante di alberi decidui (che perdono tutte le foglie nello stesso periodo dell'anno); in alcuni...

Appartengono i larici, con l'unica specie europea presente in italia: larix decidua miller. nella flora spontanea italiana ed europea i larici sono le uniche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con conifere; perdono; foglie; ogni; anno; 9 Trasuda dai tronchi delle conifere ; Un bosco di conifere ; Sostanza viscosa che cola dalle conifere ; Foglia di conifere ; Condizione in cui tessuti e organi perdono volume; Le disperdono i funghi; Li perdono gli animali nella muta; Lo perdono gli ammalati; Accomuna mele e foglie ; Stupefacente ricavato dalle foglie di cannabis; Il fiore blu violetto con foglie a spada; È sempre ornato da foglie d acanto; Parlano con cogni zione di causa; La nemica dei sogni ; La croce... incogni ta; In ogni direzione, dappertutto; Hanno una moglie di troppo; Sono pochi i tennisti che hanno vinto il Grande; Hanno il battistrada; Fanno prensile la mano; Cerca nelle Definizioni