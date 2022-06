La condizione di chi sonnecchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La condizione di chi sonnecchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DORMIVEGLIA

Significato/Curiosita : La condizione di chi sonnecchia

Preferenza per la serie tv magnum, p.i. ama il lavoro sul campo, mentre in ufficio spesso giocherella con il "pivello" mcgee o sonnecchia. ha un debole...

Lo stato ipnagogico è lo stato di coscienza di transizione dalla veglia al sonno. i fenomeni mentali che possono verificarsi durante questa fase di "consapevolezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

