Colorato telo copricostume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colorato telo copricostume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PAREO

Significato/Curiosita : Colorato telo copricostume

Il pareo è un rettangolo di tessuto che può fungere da gonna o da abito intero, a seconda di come lo si annoda (gli uomini lo indossano anche formando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con colorato; telo; copricostume; colorato pasticcino francese a base di meringa; Nome inglese del gonfiabile colorato da spiaggia; colorato come il tè; Un nostro colorato anfibio; Fiore bianco a stelo lungo simbolo di purezza; telo ne protettivo; Stelo di granturco; Si regge sullo stelo ; I colorati teli che si usano come copricostume ; Pratico telo copricostume ; I teli usati come copricostume ; Il telo colorato usato come copricostume ;