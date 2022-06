Città sulle Bocche del Rodano, vicina a Marsiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città sulle Bocche del Rodano, vicina a Marsiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARLES

Significato/Curiosita : Citta sulle bocche del rodano, vicina a marsiglia

Secondo la norma mistraliana) è una città del sud della francia situata nel dipartimento delle bocche del rodano, nella regione della provenza-alpi-costa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arles (disambigua). arles (arle in provenzale, arli in italiano storico) è una città francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

