La Cina citata nel Milione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Cina citata nel Milione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CATAI

Significato/Curiosita : La cina citata nel milione

Stato il primo europeo a raggiungere la cina, fu il primo a redigere un dettagliato resoconto del viaggio, il milione, che fu ispirazione per generazioni...

catai fu in origine il nome dato alla cina settentrionale da marco polo e rimase diffuso in italiano soprattutto nel medioevo. il termine deriva dal nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con cina; citata; milione; Una specialità della cucina indiana; La cina ne ha uno in terracotta; Comprende India e cina ; È vicina a Formia; La cittadina d una Convenzione UE citata spesso; citata in precedenza; Danza caraibica citata insieme alla salsa; Forza esercitata dal movimento dell acqua; Il prefisso che divide per un milione di miliardi; Il Marco de Il milione ; __ per un milione , canta Boomdabash; Dettò Il milione ; Cerca nelle Definizioni