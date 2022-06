Si chiama solo quando non è presente al piano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiama solo quando non è presente al piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASCENSORE

Significato/Curiosita : Si chiama solo quando non e presente al piano

quando chiama il cuore (when calls the heart) è una serie televisiva canadese e statunitense ispirata al libro when calls the heart di janette oke pubblicato...

Di ascensore è conosciuto con l'acronimo mrl dall'inglese machine-room less); la riduzione degli spazi verticali di sicurezza nel vano ascensore, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con chiama; solo; quando; presente; piano; I Toscani lo chiama no... nini; In Italia si chiama quadrato; Si dà per chiama re; L importanza di chiama rsi __, la commedia di Oscar Wilde; Chi ne è privo, fa solo ciò che fanno gli altri; Li governò solo ne; È sepolta ad Asolo ; Fino al 1999 era solo quinquennale; Si festeggia quando cade; Le ore di quando si fa tardi la notte; Si toglie quando si va via; quando tambureggia non usa le ali; L incombente statua presente nell opera Don Giovanni di Mozart; Un presente della ditta; Persona presente in un determinato luogo; È presente in molti funghi; Il piano inclinato per bambini; Si raddoppiano nell assillo; L altopiano detto il Tetto del mondo; Venuta al piano dabbasso; Cerca nelle Definizioni