Chi non lo piega, zoppica - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : GINOCCHIO

Il ginocchio è un'articolazione che unisce la coscia e la gamba, le quali, insieme al piede, compongono l'arto inferiore. il ginocchio è composto in realtà...

