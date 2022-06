Chi ben comincia, l ha a metà compiuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ben comincia, l ha a metà compiuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OPERA

Significato/Curiosita : Chi ben comincia, l ha a meta compiuta

Non vuole continuare, ma ben ci riprova. l'omnitrix comincia quindi a sovraccaricarsi e kevin rimane dietro ben per aiutarlo a liberarsi del dispositivo...

Denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. non è un caso che la parola "opera" sia usata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

